Pioli: "L'abbondanza in attacco? Posso permettermi di correggere le cose a gara in corso..."

Il rientro di <b>Samuel Chukwueze</b> dalla Coppa d'Africa riconsegna a Stefano Pioli la completezza del parco attaccanti, anche se domani il nigeriano non sarà della partita poiché arrivato oggi in Italia dopo la campgna continentale con la Nigeria, che si è fermata solo in finale contro la Costa d'Avorio. Sulla ritrovata abbondanza offensiva e sulla possibilità di gestire meglio le forze tra campionato e Europa League, ecco le parole dell'allenatore rossonero nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Rennes:

<b>Quanto è difficile fare le scelte in attacco, tenendo fuori Okafor?</b>: "Sicuramente è difficile, stanno facendo benissimo tutti. Partiamo con 3 giocatori, ora è tornato anche Chukwu che domani non sarà convocato ma spero possa essere disponibile per la partita di Monza. È difficile ma allo stesso tempo è più facile perché posso permettermi di sbagliare qualcosa perché poi in panchina ho giocatori che possono cambiare la partita. Ora torniamo a giocare tanto, spero che giocheremo tanto, da qua alla fine e quindi tutti saranno impegnati. Solamente in queste 5 partite in 15 giorni viene difficile pensare che in molti possano fare tutti i 90 minuti".