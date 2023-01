Pioli: "L'amichevole col PSV non ci aveva soddisfatto, avevamo bisogno di riparlarci subito"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport nel post partita di Salernitana-Milan, mister Pioli ha commentato così la prestazione dei rossoneri:

Si aspettava una prestazione così? “Sono soprattutto le esperienze negative che ti fanno capire cosa non funziona. L’amichevole con il PSV non ci ha soddisfatto e avevamo bisogno di riparlarci subito per vedere delle situazioni e per ritrovare giocatori importanti come Rafa, Oli, Theo che ci hanno dato qualcosina in più. Non ho dubbi sulla mia squadra, possiamo affrontare qualsiasi partita sapendo che le difficoltà ci sono ma sempre cercando di crescere e di migliorare il nostro livello di gioco. Vogliamo fare tanti punti perché ne abbiamo le capacità”.