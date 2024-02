Pioli: "L'Europa League manca nella bacheca del Milan. Rennes avversario complicato"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Rennes, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato della partita e di altri temi. Ecco alcune risposte fornite dal tecnico milanista ai colleghi presenti in sala stampa.

La percezione del sorteggio col Rennes è cambiata col tempo e con i risultati dei francesi: "Le partite a livello europeo sono sempre difficili. Abbiamo avuto tanto tempo per studiarli. Una squadra messa bene in campo, veloce, verticale, con qualità. Una squadra da affrontare con grande cura".

Che competizione è questa Europa League?: "È una competizione molto importante. La Champions League è ovviamente un gradino sopra. Se guardiamo a chi partecipa non c'è solo il Bayer Leverkusen, c'è anche il Liverpool e altre squadre importanti. Il fatto che il Milan non abbia mai vinto l'Europa League è una motivazione in più, anche se non possiamo guardare così avanti. Noi arriviamo bene, ci arrivano anche loro. La partita di domani è già importante".