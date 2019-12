Pioli: "L'obiettivo deve essere l'Europa, è la normalità per il Milan"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli è intervenuto per parlare della squadra emiliana e degli obbiettivi della squadra rossonera. Alla domanda se l'Europa, considerata l'attuale situazione di classifica, sia ancora un obbiettivo raggiungibile come dichiarato dallo stesso allenatore al suo arrivo, Pioli ha risposto in maniera ferma e chiara:

"E' normale per chi allena il Milan che l'obiettivo deve essere quello. Non sono venuto qua per fare un lavoro normale, ma per fare il meglio possibile. Se alla fine dell'anno non ci saremmo riusciti ammetteremmo comunque di averci provato".