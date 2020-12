Pioli: "L'obiettivo è migliorare lo scorso campionato, il Milan non va in Champions da tanto"

Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport, ha parlato degli obiettivi della squadra: "La squadra non è uscita dal campo soddisfatta, questo è un aspetto importante che accresce la nostra autostima. Abbiamo avuto l'intensità per portare a casa un pari importante. Il Milan non va in Champions da tantissimo tempo, l'obiettivo è migliorare il campionato dell'anno scorso. Oggi non firmerei per il quinto posto, la squadra è ambiziosa, ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutti. Nessuno ci ha messo sotto a livello di gioco. Per il secondo? L'unica cosa che firmerei è il rinnovo di contratto".