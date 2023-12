Pioli: "La cosa positiva di stasera è la voglia di provarci fino alla fine, non credo che i ragazzi abbiano mollato"

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Salernitana-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me l’unica cosa positiva che abbiamo fatto è che abbiamo reagito da grande squadra e abbiamo provato a vincerla fino alla fine, abbiamo avuto anche le occasioni. Noi per tutte le situazioni che abbiamo creato dovevamo fare 4-5 gol. Non credo che dipenda dalla qualità dei giocatori, credo che ci voglia qualcosa di più. Ma non credo che a fine primo tempo non eravamo convinti di ribaltarla. Poi prendi gol come lo prendiamo noi, con un giocatore a terra, con un tiro da lontano…"

L'allenatore rossonero continua: "Poi non è semplice per nessuno. La cosa positiva di stasera è la voglia di provarci fino alla fine e non credo che i ragazzi abbiano mollato. Secondo non dovevamo permettere alla Salernitana di andare in vantaggio o tornare in partita. Sono tutte cose che una grande squadra riesce a fare, noi non ci siamo riusciti e vuol dire allora che dobbiamo ancora lavorare tanto per diventare una grande squadra”.