Pioli: "La dirigenza ha ascoltato i miei consigli sul mercato. Mancano 10 giorni, il club è attento a qualsiasi situazione"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: “Milan rinforzato? Il club e i dirigenti hanno ascoltato i miei consigli per le caratteristiche dei giocatori e i ruoli per avere più soluzioni. Sono soddisfatto per quanto fatto. Mancano ancora 10 giorni e il club è ancora attento a valutare qualsiasi situazione”.