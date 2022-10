Pioli: "La partita contro la Juventus vale più di tre punti"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - "Credo che all'interno di un campionato ci siano due o tre partite che pesano più dei tre punti in palio. Quella con la Juve ha un peso specifico importante. Vogliono lottare per lo scudetto, come noi": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Juventus, partita che arriva dopo il pesante ko contro il Chelsea. "A Londra - ammette l'allenatore - non abbiamo giocato come sappiamo. Siamo tutti responsabili, io in primis, e c'è in noi tutta la voglia e la determinazione per far meglio di come abbiamo giocato a Londra". (ANSA).