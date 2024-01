Pioli: "La posizione di Loftus-Cheek è ibrida. Lo vorrei più presente in area..."

Empoli-Milan, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata di campionato e in programma domani alle 12:30 a Empoli, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

La posizione di Loftus-Cheek: "È sempre stata ibrida. Con palla a noi è sulla trequarti, ma è sempre stato tra le linee. Lo vorrei più presente dentro l'area avversaria. Senza palla andiamo sugli avversari, diventa quindi un trequarti se gli avversari hanno un vertice basso e diventa una mezz'ala se gli avversai hanno due centrocampisti. Lui è un giocatore di rifinnitura, di inserimenti, di dribbling, è un giocatore di qualità che deve stare nella metà campo avversaria".