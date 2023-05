Pioli: "La prossima stagione non si prepara dal 5 giugno, i dirigenti sono molto impegnati su questo"

MilanNews.it

Presente, ma anche futuro: in questa fase della stagione è troppo importante che chi di dovere pensi anche al mercato e a come rafforzare la rosa. Mister Pioli, in conferenza stampa, risponde così:

I dirigenti stanno pensando al mercato? "Sicuramente, assolutamente sì. La prossima stagione non si prepara dal 5 giugno ma si prepara da un po' di tempo e sono molto impegnati su questo".