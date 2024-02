Pioli: "La squadra sta bene. Non ci piace difendere, siamo più portati al gioco offensivo"

vedi letture

In merito alla condizione della sua squadra, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Come sta la squadra da uno a dieci?

"La squadra oggi sta bene dieci, tra due settimane non lo so; abbiamo lavorato bene, stiamo bene di testa e di gambe. Abbiamo avuto un periodo che ci ha aiutato giocando una partita a settimana, nei carichi, nel recupero fisico e mentale. Ora 5 partite in 15 giorni, le affronteremo una alla volta".

Qual è il motivo per cui questa squadra deve segnare un gol in più dell'avversario?

"Perché siamo portati ad attaccare, perché non ci piace difendere, o meglio, perché siamo più portati al gioco offensivo, sia per le caratteristiche dei miei giocatori che per le mie idee di gioco. Lo siamo sempre stati. Ci stiamo lavorando, ma credo che dobbiamo insistere molto sui nostri aspetti positivi, limando le situazioni che ancora non ci vedono così attenti in fase difensiva".

Ci si dovrebbe focalizzare di più sulla difesa?

"Io ho giocato a centrocampo, poi ho giocato da difensore centrale iniziando a marcare Trevor Francis e da lì ho giocato sempre da difensore. Ma io mi sono sempre sentito un centrocampista. Chi ha giocato difensore certe cose le sente. Ripeto ai miei difensori che ci siamo scelti un ruolo difficile, il più difficile, il più complicato, in cui l'efficacia, l'affidabilità è importantissima. Non si può sbagliare niente".