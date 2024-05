Pioli: "Le critiche ci sono state, anche feroci ma fa parte di questo lavoro. O lo accetti o fai altro, io l'ho accettato e vado avanti"

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "La Salernitana ultima in panchina col Milan? Io non ho ancora parlato con la società, abbiamo due partite e non è ancora finita la stagione. Poi spero che l'ambiente milanista ritrovi quell'entusiasmo nel superare momenti difficili e raggiungere traguardi straordinari che nessuno immaginava": lo dice il tecnico rossonero Stefano Pioli a Sky dopo la partita contro il Cagliari a San Siro. Pioli assicura di non essersi sentito solo nell'ultimo periodo. "Ho un buonissimo rapporto con i miei dirigenti. L'ho avuto con Paolo e con Ricky che sono quelli che mi hanno portato al Milan, così come l'ho avuto quest'anno con tutti gli altri.

Ho un buonissimo rapporto - spiega - siamo un grande club e c'è una grande aspettativa. Le critiche ci sono state, anche feroci ma fa parte di questo lavoro. O lo accetti o fai altro, io l'ho accettato e vado avanti cercando di aiutare la squadra a giocare il miglior calcio possibile. Qualche volte ci siamo riusciti ma sicuramente avrò sbagliato delle altre cose". (ANSA).