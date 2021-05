Pioli: "Le motivazioni sono al massimo, dobbiamo rimanere uniti"

"È chiaro che la settimana è stata piena di dialoghi singoli e collettivi, la motivazione è al massimo. Le motivazioni per il club, i singoli e per i nostri tifosi, che hanno lottato con noi e sono rimasti delusi per domenica, ma ora è il momento di rimanere uniti". Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, alla viglia del match contro l'Atalanta, sulla gestione della settimana post Cagliari.