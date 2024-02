Pioli: "Le voci sul futuro non mi toccano. A fine anno il club prenderà le sue decisioni: io al Milan sto benissimo"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Frosinone. Ecco le sue dichiarazioni:

Il mio desiderio sul mio futuro?

"Quelle che sono le mie emozioni credo che non debbano interessare a nessuno. Non deve essere un problema se quelle voci annoiano o infastidiscono me, l’importante è che io, la squadra e il club siamo concentrati sul presente. Quelle voci non mi toccano. Poi a fine anno c’è un club che valuta e prende le sue decisioni. Io al Milan sto benissimo e l’ho sempre detto. Ho cercato di dare sempre qualcosa al Milan. Per il futuro si vedrà.