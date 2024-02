Pioli: "Leao è felice anche quando fa assist. Poi se fa gol siamo felici tutti"

Leao, Leao e ancora Leao. Il portoghese, numero 10 del Milan e superstar della squadra, sta vivendo una stagione che in tanti non stanno "capendo". Pochi gol, ma sempre vivo nel gioco e inaspettatamente uomo assist con doti da playmaker offensivo che mai aveva mostrato così sfacciatamente in carriera.

Nel pre partita di Milan-Rennes di Europa League mister Stefano Pioli parla così del suo esterno d'attacco, anche oggi schierato titolare sulla fascia sinistra: "È felice sia quando fa gol che quando fa asssist. Se poi fa gol e vinciamo siamo tutti più felici".