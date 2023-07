Pioli: "Leao già a livello molto alto, ma può crescere ancora"

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Ibrahimovic come capobranco del Milan, Mike Maignan come leader. Due definizioni di Stefano Pioli, in partenza con il suo Milan per la tourneé americana, rilasciate alle telecamere di Sky. "Non c'è nessuno che possa prendere il posto di Zlatan, ma l'ossessione di Maignan nell'essere il migliore può essere contagiosa", ha spiegato l'allenatore. Che ha speso parole anche per Leao: "Mi aspetto un'ulteriore crescita. Per quanto sia a un livello già molto alto, ha ancora margini di miglioramento". (ANSA).