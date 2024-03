Pioli: "Maignan ha sentito dolore al ginocchio. Non mi sento di dire che sarà una cosa lunga"

In avvio di gara Mike Maignan è stato vittima di un brutto fallo, con Vicek che ha preso in pieno e con violenza il ginocchio del portiere rossonero. Il numero 16 ha provato a rimanere in campo, salvo poi alzare bandiera bianca qualche minuto dopo. Nel post partita mister Pioli in conferenza stampa commenta così le condizioni del portiere.

Le condizioni di Maignan? "Mike ha sentito un dolore al ginocchio, non sembra niente di preoccupante. Vedremo, ma mi sento di dire che non sarà una cosa lunga.