Pioli: "Mercato? Il club sa che ci sono delle esigenze e ci sta lavorando. Non conosco il budget a disposizione"

vedi letture

Intervistato da DAZN dopo il 3-1 alla Roma, Stefano Pioli ha parlato così del mercato e della presenza a San Siro di Gerry Cardinale:

Sul mercato: "Il club sa che ci sono delle esigenze e ci sta lavorando. Vedremo se riusciremo a cogliere qualche opportunità per coprire qualche buco che abbiamo per gli infortuni".

Su Cardinale: "E' stata bella la sua presenza nello spogliatoio prima della partita. Ci ha sostenuto e stimolato, ha confermato che il club sarà sempre ambizioso, rispettando sempre il bilancio. Non parlo del budget per il mercato di gennaio perchè non ne sono a conoscenza".