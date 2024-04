Pioli mette in guardia i suoi: "Ci vorrà una buona prova. Il Lecce non ha mai subito gol dal cambio di allenatore"

Presso la sala stampa di Milanello l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza la sfida in programma domani pomeriggio alle 15 a San Siro contro il Lecce, club che da poco ha cambiato guida tecnica passando dalle mani di Roberto D'Aversa a quelle di Luca Gotti. Questi alcuni estratti dei suoi interventi.

La voglia di mantenere il momento positivo: "La voglia c'è. Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Era capitato di vincerne 4 consecutive in campionato, mai la quinta. Il Lecce non ha mai subito gol dal cambio di allenatore e ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una buona prova".