Pioli: "Mi concentro sul rapporto coi calciatori. In settimana lavoriamo sempre 11vs11"

vedi letture

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla rivista "Il Nuovo Calcio", nella quale si è soffermato soprattutto sul suo lavoro dal punto di vista tattico. Ecco le sue parole:

Sul ruolo dell'allenatore: "Se è cambiato? ll ruolo no, è identico. L'allenatore deve gestire una squadra e prepararla al meglio. Sono cambiate invece le modalità e le priorità. Anche le mie conoscenze sono diverse, ora sicuramente molto più profonde. Adesso, mi concentro su due aspetti: rapporto coi giocatori e strategia di gara. Parlare con continuità con i ragazzi, quotidianamente, è troppo importante, mi porta via molto tempo ed energie. Però è determinante conoscerli a fondo. Questo è il mio primo focus. Per quanto concerne la settimana di allenamento, viene pianificata e gestita con lo staff. Sappiamo bene visto il tempo che siamo insieme dove e come incastrare le nostre cose, i nostri lavori tattici, la strategia sulla partita. Poi ho completamente modificato la maniera di lavorare sul campo. Adesso, giochiamo e basta. Sempre 11vs11. Sempre. Variamo gli spazi, più stretti, più larghi, niente interventi per reparti, li ho cancellati. Introduciamo qualche regola, qualche vincolo, ma non tutte le volte. Credo che allenarsi 11vs11 sia la cosa migliore, quella che da conoscenze più utili ai giocatori. Alla fine, la 'domenica' cosa facciamo? Giochiamo. Giochiamo 11vs11. Li abituo a questo. Niente spazio di metà campo ad esempio, non mi piace, manca un parametro essenziale del calcio, la profondità. E noi la profondità dobbiamo andare a ricercala sempre. Oltre a saperla coprire e proteggere. Quindi non posso non introdurla nelle esercitazioni. Anche i lavori tecnici, quelli individuali per capirci, li ho spostati al post-allenamento".