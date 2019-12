Pioli, Milan a buon punto ma è momento di insistere

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 07 DIC - "Per me le valutazioni delle partite sono semplici. Guardo sempre al numero di occasioni che creiamo e a quelle che concediamo, posso dire che siamo a buon punto. Adesso però è il momento di insistere. La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, gioca per 95 minuti con lucidità, forza e deve solo aumentare la consapevolezza nei propri mezzi". Stefano Pioli vede il bicchiere mezzo pieno ma mette in guardia il Milan in vista della gara di domani contro il Bologna: "Il Bologna ha giocatori di qualità, Palacio è molto intelligente, l'ho allenato, fa sempre il movimento giusto. E' una squadra che ha concetti giusti. Non dobbiamo sbagliare le cose semplici, si possono sbagliare le cose difficili e ci sta sbagliarle, ma se facciamo bene le cose semplici siamo sulla strada giusta. Domani può essere la partita della svolta? Siamo noi che dobbiamo cercare in qualsiasi partita un'opportunità importante. In questo momento ogni tutte le nostre partite hanno un peso superiore a quello del reale valore dei tre punti, siamo alla ricerca di continuità e convinzione. E' il momento di portare a casa punti pesanti, dobbiamo provare a migliorare la classifica". (ANSA).