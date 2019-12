Pioli, Milan dimostri di saper battere una grande

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 21 DIC - Il Milan dovrà dimostrare di "saper battere una grande". Lo rimarca Stefano Pioli, alla vigilia della gara contro l'Atalanta. "Finora - spiega il tecnico rossonero quando gli si fa notare che il Milan ha conquistato appena 23 punti su 87 contro le big del campionato negli ultimi anni - non sono mai mancate le prestazioni, ma non siamo ancora riusciti a battere una grande e questo ci manca. Noi dobbiamo fare qualcosa in più per ottenere risultati diversi, domani abbiamo l'occasione di dimostrare di essere cresciuti. Il nostro momento resta delicato, la classifica non è degna del Milan". (ANSA).