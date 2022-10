Pioli: "Milan sia ossessionato dalla vittoria"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - "Firmare il rinnovo è sempre emozionante ed è la situazione che volevo. Ringrazio la proprietà e l'area tecnica, anche per la tempistica di questa firma e questo mi dà ancora più carica in quello che faccio e che sto facendo": sono le parole con cui Stefano Pioli commenta il suo rinnovo di contratto con il Milan fino al 2025, una firma che arriva due giorni prima il match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Salisburgo. "Il nostro è un percorso che deve essere in pieno sviluppo. Dobbiamo essere ambiziosi. Conosciamo quanto sia bello vincere - spiega - e quanto costa vincere a livello di lavoro, dedizione e sacrificio. Vogliamo essere competitivi e lavoriamo tutti i giorni per esserlo. Dobbiamo essere quasi ossessionati dall'essere ambiziosi e dal vincere ogni singola partita. Solo così possiamo rimanere ad altissimi livelli". (ANSA).