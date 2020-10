Pioli: "Mille tifosi erano pochi ma oggi si è sentita la differenza, è dura"

Stefano Pioli, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della complicata situazione di emergenza, sottolineando poi la differenza tra mille tifosi e il ritorno alle porte completamente chiuse: "Siamo controllati tutti i giorni o quasi, purtroppo però non siamo esenti da una situazione che sta colpendo tutti. Stiamo facendo il massimo, siamo ligi alle regole, la società ci sta aiutando. In un momento così difficile per tutti è molto importante che si continui i giocare, per dare un po' di svago ai tifosi e agli sportivi. Mille tifosi sono pochi ma oggi si è sentita la differenza, è un passo indietro e non è facile".