Pioli: "Molti dei nostri miglioramenti passano dalla fase difensiva. Dobbiamo insistere"

vedi letture

Grande prestazione del Milan nell'ultima sfida prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League che giocherà a San Siro contro la Roma. I rossoneri hanno archiviato senza troppi patemi la pratica Lecce con un 3-0 secco, grazie alle reti del 9, del 10 e dell'11: Giroud, Leao e Pulisic. Al momento i rossoneri sono a più 9 punti sulla Juventus terza in classifica e che domani scenderà in campo. Al termine della sfida il tecnico rossonero Stefano Pioli è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole.

Il Milan ha ritrovato equilibrio? “Abbiamo dei dati che ci dicono che nei primi 4 mesi la nostra fase difensiva era da metà classifica e ci siamo salvati con la fase offensiva. Non abbiamo pagato solamente qualche infortunio, ma c’è voluta una pressione più attenta, dei recuperi migliori, contrasti a centrocampo, prese degli inserimenti avversari più attente… Penso che molti dei nostri miglioramenti passino dalla nostra fase difensiva. La fase difensiva dipende molto dalla volontà, dal sacrificio, dalla comunicazione… La fase offensiva non dipende dalla bravura del tecnico ma dalla bravura dei giocatori. Mentre la fase difensiva dipende dallo spirito, dal sacrificio, dalla corsa in più, dai recuperi che ora fanno Pulisic, Chukwueze, Leao… Dobbiamo insistere su queste cose”.