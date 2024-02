Pioli: "Noi tra i favoriti? Prima dobbiamo passare il turno, poi vediamo..."

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Rennes, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato della partita e di altri temi. Ecco alcune risposte fornite dal tecnico milanista ai colleghi presenti in sala stampa.

Il Milan è tra le favorite per vincere l’Europa League: “Prima di pensare al Milan tra le favorite, dobbiamo passare il turno. Ad oggi, per me, le favorite sono Liverpool, Bayer Leverkusen e Atalanta”.

Come vorrebbe che fosse il secondo tempo della stagione: “I film vengono spesso ricordati per la qualità del secondo tempo e quindi spero che il secondo tempo della stagione sia molto positivo”.

Milan-Rennes, dove vederla

Milan-Rennes si giocherà domani sera alle 21 a San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e anche sull'app di Dazn. MilanNews.it, per chi non potrà vederla, fornirà il consueto live testuale play-by-play con tutte le dichiarazioni pre e post partita dei protagonisti della gara. La Uefa ha designato la squadra arbitrale che dirigerà la sfida di giovedì a San Siro tra Milane Rennes, valida per l'andata degli spareggi degli ottavi di Europa League. Eccola nel dettaglio:

Arbitro: Nikola Dabanović MNE

Assistenti: Vladan Todorović MNE - Srđan Jovanovic MNE

Quarto uomo: Miloš Bošković MNE

VAR: Nejc Kajtazovic SVN

AVAR: Alen Borošak SVN