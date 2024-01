Pioli non abbocca: "Mourinho è scaltro, esalta sempre gli avversari"

vedi letture

José Mourinho, prossimo avversario del Milan con la sua Roma, in conferenza stampa ha detto che il Milan è un'ottima squadra e che, anche se attualmente è un po' a distanza, lotterà per lo scudetto. Mister Pioli, in conferenza, commenta queste dichiarazioni col sorriso.

Mourinho ha detto che il Milan è in lotta per il titolo: "Mourinho è un top. Intelligente, furbo e scaltro, prima di certe partite esalta sempre gli avversari".

Sei imbattuto contro Mourinho, come mai? "Te la sei preparata questa domanda? (ridr, ndr). Non sono mai scontri tra allenatori ma tra squadre che cercano di mettere in campo le proprio qualità. Giocare contro la Roma non è mai semplice, è una squadra molto fisica e organizzata, sono molto pericolosi sulle palle inattive. Dovremo mettere in campo una prestazione di alto livello per vincere".