Pioli non ha dubbi: "Camarda caratterialmente è già maturo. Pronto a darci una mano"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, visibile su DAZN e Sky Sport domani sera alle ore 20:45, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così di Francesco Camarda. Di seguito la sua risposta alla domanda "Come ha visto Camarda?"

"Il talento non ha età. Lui ne ha tanto. Il destino ti crea a volte certe occasioni. Dobbiamo aiutarlo. E' giovane, ma caratterialmente già maturo. E' felice di essere con noi ed è pronto a darci una mano se servirà". Così Stefano Pioli ha parlato del classe 2008 della Primavera, che domani andrà in panchina per la sfida con la Fiorentina a causa dei tanti indisponibili in attacco per i rossoneri. Occasione molto importante per il talento del settore giovanile milanista.