Pioli: “Non mi è mai entrato in testa il fatto di poter essere a rischio. Al Milan se non si vince…”

Stefano Pioli è arrivato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Milan-Sassuolo, partita vinta 1-0 grazie a un gol di Pulisic. Le sue considerazioni partono dall'analisi del match: "Abbiamo vinto bene, si poteva fare qualche gol in più e si poteva far meglio, dobbiamo trovare quella continuità nei 95 minuti per trovare uno standard più alto. I ragazzi sono stati molto bravi e molto attenti, il Sassuolo concede tanto ma può far male. Il gruppo è coeso, compatto, non si è mai arreso alle difficoltà e le vuole superare".

Sul gruppo del Milan: "Credo che le abilità di un allenatore siano di capire la propria squadra, qualche anno fa ero un tormento per loro, tra video e tattica, ora li lascio molto liberi perchè mi fido di loro, del senso di responsabilità e appartenenza, del rispetto verso il club e l'allenatore. non dico che non faccio più nulla, ma che mi defilo un po' lasciando gestire a loro certi momenti".

Sul rapporto con la società: "In modo molto banale e semplice, fin quando sarò qui è perché il club ha fiducia nelle mie idee e nel mio operato. Non ho mai avuto sensazione diverse, poi capisco tutto perchè non sono più un ragazzino. Al Milan, se non si vince... capisco che anche la mia posizione può essere a rischio, ma non mi è mai entrata in testa questa cosa, non ho mai pensato potesse essere l'ultima partita. Dovremo concentrarci a far meglio nel 2024 rispetto al 2023".