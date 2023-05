MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sfida di sabato contro la Roma è già antivigilia di Milan-Cremonese, che si giocherà mercoledì sera a San Siro. Per l'occasione, e vista la vicinanza tra i vari impegni, con i rossoneri impegnati in campionato nuovamente sabato 6 maggio contro la Lazio, domani mister Pioli non parlerà in conferenza stampa.