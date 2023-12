Pioli non parlerà in conferenza pre-Monza. Prevista solo la rifinitura

Dopo un periodo di tanti match ravvicinati, con impegni di Champions League e Serie A che si sono susseguiti a tambur battente con conseguenti interviste, oggi mister Pioli non parlerà in conferenza stampa, come è capitato altre volte in passato in periodi così pregni di partite, per presentare Milan-Monza di domenica 17 dicembre.

Oggi la rifinitura

Ci sarà, invece, il solito allenamento della vigilia a Milanello con le ultime prove tattiche. Ieri la squadra ha svolto il seguente allenamento: inizio in palestra per l'attivazione muscolare. Al termine, squadra divisa in due gruppi: il primo, composto dai titolari di Newcastle, ha svolto lavoro atletico sul campo ribassato, mentre il secondo ha terminato il riscaldamento sul campo rialzato con alcuni esercizi fisici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali, seguiti da una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.