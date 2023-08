Pioli non sbaglia mai alla prima: quarta vittoria su quattro con il Milan

Da quando è approdato sulla panchina rossonera, Stefano Pioli non ha mai steccato la prima di campionato. La prima volta fu in casa proprio contro il Bologna e, curiosamente, il risultato fu lo stesso di ieri sera 2-0, grazie alla doppietta di Ibrahimovic. In totale sono quattro vittorie su quattro partite. Ecco il resoconto:

2023-24: Bologna-Milan 0-2 (Giroud, Pulisic)

2022-23: Milan-Udinese 4-2 (Theo, Rebic x2, Diaz)

2021-22: Sampdoria-Milan 0-1 (Diaz)

2020-21: Milan-Bologna 2-0 (Ibrahimovic x2)