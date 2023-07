Pioli: "Okafor ha colpi, velocità, uno contro uno. Chukwueze? Finché non saranno miei giocatori, non commento"

Durante la conferenza stampa dopo l'amichevole contro il Real Madrid, Stefano Pioli ha rilasciato queste dichiarazioni su Noah Okafor, ultimo acquisto del club di via Aldo Rossi: "È un attaccante che può giocare in più ruoli, è giovane ma ha già dimostrato il suo valore - riporta gazzetta.it -. Ha colpi, velocità, uno contro uno, per me può fare la punta o l’esterno sinistro. Un giudizio vero però lo darò solo quando lo allenerò". Nessun commento, per ora, invece su Samuel Chukwueze, altro colpo chiuso dal Milan: "Finché non saranno miei giocatori, non commento".