Pioli: "Okafor titolare per le sue caratteristiche. Messaggio a Jovic? No, questione di scelte"

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Okafor centravanti oggi: “Oli ha giocato tutta la partita giovedì, oggi potremo trovare spazi in profondità e lui è abile a sfruttare queste situazioni. Ci sono le caratteristiche giuste per la partita che abbiamo pensate. Messaggio per Jovic? Nessun messaggio, le scelte vengono fatte per schierare la formazione migliore per la partita odierna e poi avere i cambi giusti. Ho scelto caratteristiche diverse, non è una penalizzazione assolutamente ma una scelta”.