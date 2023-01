Pioli: "Ora come prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nel corso dell'intervista post partita a Sky Sport, mister Pioli ha provato a spiegare il momento di enorme difficoltà della squadra:

Un Milan irriconoscibile rispetto a 8 mesi fa: “Non 8 mesi fa, 3 settimane fa. Dalla non vittoria con la Roma che non siamo riusciti a mettere in campo le nostre prestazioni. Gli ultimi due giorni di allenamento sono stati i migliori dell’ultimo periodo, per attenzione e partecipazione. Ora come prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire. Capisco che non ci può essere quella leggerezza che avevamo prima, allora dovremo lavorare con più attenzione e convinzione, dobbiamo dimostrare di poter fare ancora un bel campionato e arrivare in Champions”.