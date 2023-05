Pioli: "Ora Leao ha l'ossessione nel migliorarsi, ha cambiato il suo approccio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La crescita di Rafa è continua e costante. Soprattutto credo nell'atteggiamento. Ha cambiato il suo approccio, non potrà che continuare questa crescita. Ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo". Parole di mister Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Il tecnico rossonero ha poi aggiunto: "Ma per diventare un campione devi avere un'ossessione, un'ossessione che ogni giorno ti fa pensare a come migliorare, pensi a fare qualcosina in più e qualcosina di meglio.

Rafa ce l'ha in testa, ce l'ha questa ossessione. Deve solo migliorare e continuare così. Poi sapere fino a che punto arriverà... Rimane ancora giovane e non ancora formato completamente dal punto di vista calcistico. Quest'anno di esperienza ne ha avute quindi sicuramente gli ha fatto bene per la sua crescita".