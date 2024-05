Pioli parafulmine, ma la formazione di stasera è un tuono che fa tanto rumore

Dopo il match con tanto di contestazione contro il Genoa, Alessandro Florenzi si era così espresso a Sky su Stefano Pioli: "Sappiamo che è stato sempre il nostro parafulmine, anche quando meritavamo più critiche noi di lui. La squadra sta col mister in tutto per tutto, forse c'è troppa critica verso questo allenatore per dove ha preso questo Milan e per dove l'ha portato".

In conferenza stampa, il tecnico rossonero ha commentato così la definizione che Florenzi gli ha dato di parafulmine, soprattutto considerando le tante critiche che hanno investito il Milan negli ultimi mesi: "Io l'unica cosa che mi darebbe fastidio - e non mi sta dando più fastidio niente - è se la squadra non avesse le giuste motivazioni per finire bene il campionato. Poi come sto io non interessa. A fine campionato, quando incontrerò il club, si deciderà il nostro futuro. Poi, per come intendo io la figura dell'allenatore, nel mio ruolo c'è anche fare il parafulmine, proteggere la squadra e proteggere il club: questo non è mai stato un problema per me".A parare i fulmini, dunque, ci pensa Pioli, ma la formazione di questa sera contro il Cagliari tuonerà per le esclusioni eccellenti. Per scelta tecnica, infatti, partiranno dalla pacnhina Theo Hernandez, Leao, Calabria e Tomori. Ci sarà anche il passaggio al 4-3-3 con l'inserimento di Musah in mediana assieme a Reijnders e a Bennacer e il tridente offensivo composto da Pulisic a sinistra, Chukwueze a destra e Giroud di punta; in difesa confermati solo Gabbia e Florenzi, con l'aggiunta di Thiaw al centro e di Kalulu a destra.