Pioli parla dei possibili recuperi in vista della Juventus

Nel post partita di Genoa-Milan mister Pioli, intervistato da DAZN, parla delle assenze e dei possibili recuperi in vista della partita contro la Juventus dopo la sosta:

I prossimi impegni importanti, con la Juve senza Theo e Mike: “Sul giallo a Theo non ho visto il fallo, stavo seguendo l’azione. Mi ha detto che ha fatto un fallo normale, l’unico della partita… Ci sta. Ma della classifica riparliamone dopo Juventus e Napoli. Se saremo ancora lì dopo Juve e Napoli vorrà dire tanto. Affrontiamo due avversari che lotteranno per vincere il campionato. Dispiace non avere Mike e Theo, mi auguro che la sosta ci ridia Kalulu, Loftus, Krunic, Jovic si metterà in condizione ancora migliore. Vorrà dire che saranno ancora più freschi a Parigi. Contro la Juve cercheremo di essere preparati”.