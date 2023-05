Pioli parla dell'infortunio grave subito da Bennacer

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV sull'infortunio di Bennacer: "Gli facciamo gli auguri. È un infortunio che non ci voleva sia per la delicatezza del problema che per il momento della stagione, ma sono cose che fanno parte dei rischi del nostro lavoro. Isma è forte mentalmente, caratterialmente: supererà il momento e tornerà più forte di prima".