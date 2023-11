Pioli: "Partita particolare, ambiente e stadio un po' diversi dal solito"

Iervistato ai microfoni di Sky Sport, queste le parole di Stefano Pioli nel post partita di Milan-Fiorentina: "Abbiamo giocato una partita particolare, che andava fatta così, forse soffrendo un pò, ma siamo stati squadra e abbiamo lavorato bene. Per questo momento è stata una sfida giocata con testa, anche con un ambiente e uno stadio che aveva bisogno di questo, e che forse oggi era un pò diverso dal solito".

Milan-Fiorentina, match valevole per la 13esima giornata di Serie A, nonostante il freddo ha coinvolto 73mila spettatori, per un ricco incasso di 2,688.116€. I supporters rossoneri hanno come sempre risposto presente, in quella che potrebbe essere una partita decisiva per il percorso del Milan nel mese di dicembre.