Pioli pensa al Napoli: "Domani mattina dirò una cosa alla squadra…”

Come giocherà col Napoli?

"Non ho fatto nessuna genialata. Domani mattino dirò alla squadra una cosa: a Napoli avevamo più bisogno di punti di loro. Mercoledì avremo grandissime motivazioni e giocheremo entrambe con grande energia. Mi aspetto un Napoli forte, una partita completamente diversa da quella di campionato. Magari cambieremo qualcosa, perché il Napoli ha delle posizioni che ci hanno creato e ci potrebbero creare problemi. Giocare qui a San Siro la Champions è fantastico. Napoli grandissima squadra. Poi, come è capitato a noi, per spendere tanto in Champions abbiamo perso qualcosa in campionato".