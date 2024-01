Pioli pensa all'Atalanta: "Teniamo alla Coppa Italia, daremo il massimo"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Empoli-Milan: "Dobbiamo stare attenti tutta la partita, qualcosa nel secondo tempo abbiamo concesso e per questo richiamavo i miei giocatori. Veniamo da esperienze in cui sullo 0-2 a fine primo tempo ci abbiamo rimesso dei punti, ma oggi l'atteggiamento è stato quello giusto. Prestazione sicuramente positiva".

Ha una quota per il campionato?

"Serve un girone di ritorno nettamente superiore rispetto a quello del girone di ritorno dell'anno scorso... Quest'anno dobbiamo fare sicuramente meglio. Abbiamo buttato via dei punti, ma ora vogliamo tornare a giocare come sappiamo fare. Pensiamo già alla prossima partita per fare tanti punti".

Momento negativo passato?

"Credo che il momento negativo ce l'abbiamo alle spalle. Ma è inutile pensare a ciò che potevamo fare perché ci sono ancora tante partite e tante possibilità affinché anche questa stagione possa essere positiva. Siamo in crescita, stiamo giocando a un buon livello. Ora abbiamo l'Atalanta in Coppa Italia, è una competizione alla quale teniamo e daremo il massimo".