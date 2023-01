Pioli pensa alla gara contro l'Inter: "Faremo tutta la settimana per vincere il derby"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa da San Siro al termine di Milan-Sassuolo, guardando anche al prossimo impegno previsto domenica sera contro l'Inter. Il tecnico rossonero ha infatti affermato di voler concentrarsi per ottenere il massimo da un nuovo derby: "Prometto che faremo tutta la settimana per vincere il derby".