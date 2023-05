Pioli: "Per fortuna la stagione non è finita martedì. Vogliamo arrivare tra le prime quattro"

Alla vigilia del match contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa delle ultime tre partite di campionato: "In campionato siamo indietro rispetto a dove volevamo essere. Dobbiamo però pensare solo alla gara di domani. Per fortuna la stagione non è finita martedì e abbiamo tre gare per dimostrare chi siamo. Quanto sono importanti le ultime tre gare? Varranno tanti per tutti, vogliamo arrivare tra le prime quattro. Poi verranno fatte tutte le valutazioni per cercare di essere più competitivi in Italia e In Europa".