Pioli premiato allenatore dell'anno. E il Milan si complimenta: "Siamo fieri di te"

Stefano Pioli è stato premiato come ‘Allenatore dell'anno’ alla sesta edizione dei Gazzetta Sports Award. Il Milan, tramite un tweet, si è complimentato con l'allenatore rossonero per la premiazione: "Complimenti mister, siamo fieri di te".

Congratulations Boss, we are proud of you

