Pioli: "Prendersi qualcosina in più rispetto ai nostri avversari domani sarebbe molto importante"

In quel di Milanello Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida di Europa League in programma domani sera a San Siro contro la Roma. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

Da quando nelle Coppe Europee i gol in trasferta non valgono più doppio il Milan ha sempre fatto la prima in casa. Senza questa regola cambia qualcosa? "Non fa così tanto differenza. Siamo stati abituati a giocare in questa Europa League a giocare la prima in casa, contro Rennes e Slavia siamo stati bravi a prenderci un buon vantaggio e l'obiettivo è quello anche per la partita di domani. La partita durerà 180 minuti, non potremo chiudere il discorso domani assolutamente ma prendersi qualcosina in più rispetto ai nostri avversari sarebbe molto importante".