Pioli presto lancerà i nuovi: "Appena posso garantisco minutaggio a Musah, Chuku e Okafor"

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTV dopo la partita vinta 4-1 con il Torino. Ecco le sue parole.

Sulla prestazione: "Ogni partita ci serve per crescere e conoscerci. Oggi abbiamo fatto qualcosa in più rispetto a Bologna. Sfrutteremo ogni partita per fare meglio".

Sui nuovi: "Loftus, Reijnders e Pulisic sono più avanti rispetto agli altri nuovi. Appena posso però garantisco minutaggio agli altri come Musah, Chuku, Okafor: solo giocando possono migliorare e trovare condizione".