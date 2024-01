Pioli promuove Adli: "E' come un nuovo acquisto, le sue ultime prestazioni sono di alto livello". E sul paragone con Redondo...

Alla vigilia del match contro l'Udinese, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa di Yacine Adli, autore domenica contro la Roma della sua prima rete in maglia rossonera: "La sua testa non è cambiata, è sempre stato disponibile e attento. Non ha mai fatto mancare questo tipo di atteggiamento, è sempre stato professionale e convinto delle sue qualità. È successo che gli ho detto che ci sarebbe potuto essere posto cambiando la sua posizione in campo. Le sue ultime prestazioni sono di alto livello. Se ad inizio estate ci potevano essere dubbi sulla nuova posizione ora non ce ne sono, quindi è come un nuovo acquisto per la squadra".

Adli il Redondo del Milan? "La velocità non è la sua caratteristica migliore. Conta l'atteggiamento con cui giochi: se è stato lui quello che ha recuperato più palloni conta l'atteggiamento. Lui è uno elegante e pulito. Però è difficile fare confronti".