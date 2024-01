Pioli promuove il Milan dopo la trasferta di Empoli

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 07 GEN - "Dobbiamo stare sempre attenti, per tutta la partita. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa: per questo continuavo a richiamare i miei giocatori. Veniamo da esperienze in cui sullo 0-2 a fine primo tempo ci abbiamo rimesso dei punti, ma oggi l'atteggiamento è stato quello giusto". Così Stefano Pioli commenta la vittoria del suo Milan a Empoli. Per la seconda parte del campionato "serve un girone nettamente superiore rispetto a quello di ritorno dell'anno scorso. Quest'anno dobbiamo fare meglio. Abbiamo buttato via dei punti, ma ora vogliamo tornare a giocare come sappiamo fare". "Credo che il momento negativo lo abbiamo alle spalle - dice ancora -. Ma è inutile pensare a ciò che potevamo fare perché ci sono ancora tante partite e tante possibilità affinché anche questa stagione possa essere positiva. Siamo in crescita e stiamo giocando a un buon livello. Ora abbiamo l'Atalanta in coppa, una competizione alla quale teniamo, e daremo il massimo". Poi una battuta su Theo Hernandez: "è fortissimo, dotato di intelligenza sul campo e fisicità che pochi hanno nel mondo. Si sta applicando con un'intensità e un'attenzione da centrale che a volte non ha messo sul campo da terzino.

Oggi non ha sbagliato un intervento". Andreazzoli ha visto il suo Empoli andare sotto dopo poco più di 10 minuti di gioco: "Il Milan ha una qualità estrema e nel computo della gara abbiamo fatto quanto loro - osserva -, certo il Milan lo ha fatto con più qualità. Non basta solo l'impegno quando giochi contro squadre del livello dei rossoneri". Sull'infortunio di Ebuehi: "siamo stati costretti a metterlo in campo dopo che mercoledì e giovedì aveva avuto un po' di influenza. Oggi ne avevamo la necessità, e adesso di cinque terzini non ne abbiamo uno a disposizione. L'impegno profuso è tanto e quello raccolto è poco". Per il tecnico "dispiace vedere questo risultato, a mio avviso è immeritato. Il secondo tempo lo abbiamo perso ai numeri, dispiace per il terzo gol subito. Ce l'abbiamo messa tutta, ma loro ti mandano fuori tempo, palleggiano, verticalizzano, e alla fine la fatica è doppia". Per Andreazzoli "purtroppo ci manca la realizzazione, vuoi per incapacità o per situazioni. Non siamo realizzativi". (ANSA).