Pioli punta su Leao: "Mi aspetto una crescita ulteriore da lui"

vedi letture

In merito a Rafael Leao in vista della nuova stagione, Stefano Pioli ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky: "Per quanto sta dimostrando, sul campo e negli atteggiamenti, mi aspetto una crescita ulteriore da lui. Ha ancora margini di miglioramento, per quanto sia già a un livello molto alto".